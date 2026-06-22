【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニソンシンガーの栗林みな実が、歌手デビュー25周年を迎える8月3日に写真集付きEP『四半世紀』をリリースすることが決定。さらに、本作を携え大阪・愛知・北海道・福岡・神奈川の5都市にて、「栗林みな実 LIVE TOUR 2026 “四半世紀”」の開催も発表された。本作は栗林みな実の25年間の軌跡を詰め込んだ写真集付きEP。写真集は、これまでリリースしてきた作品の中でも栗林みな実が特に印