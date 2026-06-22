みなさん、こんにちは。かおたんこと元ＳＫＥ４８の松村香織です。１８日に閉幕したＧ?「開設７３周年記念競走トコタンキング決定戦」ではサイン入り特製クオカードプレゼント企画を実施していただきました。なんと２０代の方から７０代以上の方まで３００名を超える応募があったそうです。応募してくださったみなさん、本当にありがとうございました！うれしかったのが、応募フォームに設けられていたメッセージ欄です。