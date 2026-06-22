【その他の画像・動画等を元記事で観る】7月2日(木)22時よりTOKYO MX、BS朝日、TVQ九州放送ほかにて順次放送開始となる、TVアニメ 『ワールド イズ ダンシング』。そのオープニング主題歌としてマカロニえんぴつが書き下ろした新曲「終宵」の配信リリース日が、アニメ初回放送直後となる7月3日(金)に決定した。あわせてイラストレーターのトミイマサコが手がけたジャケット写真も公開され、各音楽配信サービスの事前予約機能(Pre-a