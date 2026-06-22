【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年5月30日（土）、May’n（所属：株式会社ホリプロインターナショナル）のアーティストデビュー20周年記念ライブツアー『May’n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May’n」』が大盛況の中、幕を閉じた。2005年6月1日にシングルデビューを果たしたMay’nは、20年目を迎える2024年6月からは「Road to 20th Anniversary」、2025年6月からは「20th Anniversary」と銘打ち、さ