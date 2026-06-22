元タレントの坂口杏里さん（35）が、2026年6月19日にインスタグラムを更新。「過去最大の体重」を記録したことを明かした。「前みたくガリガリとはいわず、健康的な身体に仕上げます」坂口さんはインスタグラムで、「昨夜の私の体重」と切り出し、「94.2kg」と表示された体重計の写真を公開。「過去最大の、体重です」と明かした。そして坂口さんは、こう宣言した。「自分の健康管理をしっかりとし、前みたくガリガリとはいわず、