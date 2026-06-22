６月２２日の名古屋競馬５Ｒで今津博之調教師（５６）が、管理するポッドシャンクを出走させ１着。２００３年１月の初出走以来、９０５２戦目で地方競馬通算１５００勝を達成した。今津調教師は２０２５年ライデンリーダー記念（ＳＰ１）をミモザノキセツで勝利するなど、重賞通算１５勝を挙げている。