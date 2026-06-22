フィリピン南部沖で発生した大地震から22日で2週間です。現地では海底が隆起し、海の生き物が大量死する異変が起きています。震源に近いミンダナオ島南部サランガニ州の海岸では、サンゴ礁がむき出しの状態となっています。地元当局によりますと、海底が最大2m隆起し、海岸線は約200m沖合に後退しました。砂浜では多数の魚や貝などの死骸が確認されているとして、16日から現地調査が行われています。東北大学災害科学国際研究所の