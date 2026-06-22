元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が21日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。LINEのやり取りについて語った。共演の社会学者・古市憲寿氏が「LINE」の文化人グループで、女優の倍賞千恵子とメッセージのやり取りがあることを告白。そこから「LINE」についてのトークを展開した。そのなかで、「秋元さんってLINEすると必ず返信してくるじゃないですか。あれどこで終わりに