高知県は22日、県の制度にない保護犬の「預託」を独断で行い、預託先に治療費を負担させたとして、動物愛護推進担当を務めていた課長級の職員を減給10分の2（4カ月）の懲戒処分にした。県の調査に「病気の犬をなんとか救いたかった」と話したという。県によると、2024年8月、県が保護した犬に悪性腫瘍が見つかり、動物福祉に取り組む県外のボランティアに独断で預けた。相手方の飼育場所確保のため、飼育中の別の犬を「迷子犬