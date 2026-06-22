いわゆる“中傷動画”を巡る問題で、立憲民主党は22日、高市総理大臣出席の集中審議を開くよう自民党に要求し、応じなければ国会の日程協議を拒否すると伝えた。立憲の斎藤国対委員長は、自民の磯崎参院国対委員長と会談し、中傷動画を巡り、7月に衆参両院の予算委員会で集中審議を開くよう求め、党首討論の7月の開催もあわせて要求した。拒否すれば、参院での日程協議を拒否するとしている。また、高市総理が秘書の陳述書などを国