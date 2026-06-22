日本フィルハーモニー交響楽団の特別演奏会鑑賞のため、会場に到着された愛子さま＝22日午後、東京都港区（代表撮影）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは22日、東京都港区のサントリーホールを訪れ、日本フィルハーモニー交響楽団の創立70周年を記念した特別演奏会を鑑賞された。演奏時間が約1時間半の大作マーラーの交響曲第8番「千人の交響曲」を観客席から聞き入った。2016年の創立60周年の演奏会は在位中の上皇ご夫妻が鑑賞