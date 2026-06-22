大手芸能事務所「ホリプロ」は22日、「第48回ホリプロタレントスカウトキャラバン」を開催することを発表した。深田恭子（43）、綾瀬はるか（41）、石原さとみ（39）らを輩出した名物オーディション。今回のタイトルは「THEACTOR（ジ・アクター）で、数多くの舞台・ミュージカルを制作する同事務所の特色を最大限に活かし、舞台と映像作品の垣根を越えて活躍できる「次世代俳優」の発掘・育成を目指す。応募はきょう22日午後8