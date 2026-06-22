21日午前0時過ぎ、埼玉・和光市にあるビルに入ってきた、全身白い服の人物。開いたままの傘を持った左腕にはビニール袋を提げ、右手には何かを握っているように見えます。向かった先にあったのは美容室。夜が明け、出勤した従業員が目の当たりにしたのは、玄関のガラス扉が割られている様子でした。通報を受けた警察が確認したところ、店内で保管されていた現金約5000円が盗まれていたといいます。防犯カメラには、白い服の人物の