世界中から称賛の声が殺到している。日本時間６月22日、FIFAは公式YouTubeチャンネルに、日本代表対チュニジア代表戦（北中米ワールドカップ第２戦）のハイライト動画をアップ。それから１時間余り、コメント欄は４−０の大勝を飾ったサムライブルーを称える声で溢れかえっている。「継続し、努力を積み重ね、集中し続ける――それが“アジアの太陽”の流儀だ」「記念すべきＷ杯1000試合目で、日本が４ゴールを決めて歴史を作