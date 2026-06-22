北中米Ｗ杯のグループＩ初戦で、フランス代表はセネガルに３−１で勝利。エースのキリアン・エムバペは２得点し、同代表で通算58ゴールとして、歴代最多得点記録を更新した。Ｗ杯では通算14ゴールで、ミロスラフ・クローゼが持つ最多16ゴールまで、あと２点に迫った。同日にアルゼンチン代表はアルジェリア代表と相まみえ、リオネル・メッシのハットトリックで３−０の完勝を収める。38歳のスーパースターはＷ杯通算ゴール数を