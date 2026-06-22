中国における政策と経済の関係などを研究し、北京市により領軍人材（リーディング人材）にも認定された馬江博氏はこのほど、韓国における出生率の急上昇の原因を分析する文章を発表し、経済面がもたらした「幸運」と政府などの「努力」が組み合わさった結果との考えを示した。ただし、人口問題について「楽観視」できる状態ではないという。韓国で2026年第1四半期に生まれた子の数は前年同期比14．8％の伸びを見せ、7万5000人に達