海南自由貿易港では、海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」が施行された半年間、政策によるボーナスが継続的に現れています。今年の端午節の3連休（6月19〜21日）には、海口市ではさまざまなショッピングキャンペーンが実施され、離島免税消費市場は大いに盛り上がりました。海口税関の統計によると、端午節の3連休の海南離島免税ショッピングの金額は前年同期比8．6％増の2億200万元（約48億1700万円）で、免税消費者数は同11