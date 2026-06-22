ＪＲ横須賀線（資料写真）２２日午後５時１０分ごろ、横須賀市衣笠栄町２丁目のＪＲ衣笠駅構内で、停車中の横須賀線久里浜発千葉行き普通電車の運転席のモニターに不具合を知らせる表示を認めたため、横須賀−久里浜間の上下線で一時運転を見合わせた。ＪＲ東日本によると、同線は上下線で３本が区間運休し、２本が最大約５５分遅れ、乗客約１２００人に影響した。