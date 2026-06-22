ボートレースびわこの「大阪スポーツ杯争奪第３１回におの湖賞」は２２日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。中村桃佳（３３＝香川）はこの日４、１着とし、予選１３位で準優に進んだ。「回転が合っていた。出足は少し甘い感じだけど、だいぶ良くなってる」と舟足の感触は上々だ。前節地元・まるがめで優勝。審査期間が変わった５月以降は７・５３をマークする。「すごいですね、出来過ぎです」と驚きの表情。「苦