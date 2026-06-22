左ヒジコンディション不良のため戦列を離れているソフトバンクのダーウィンゾン・ヘルナンデス投手（２９）が２２日、みずほペイペイドームで現状について説明した。７日のＤｅＮＡ戦（横浜）で投球時に足を滑らせた際に違和感を覚え、チームと相談の上で離脱。「２週間経ってヒジの状態はすごくよくなっている。明日（２３日に）病院でチェックを受けて問題なければブルペンに入ったり、少しずつゲームに入っていこうかなと思う