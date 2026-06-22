ソフトバンクの上沢直之投手（３２）が２３日のオリックス戦（みずほペイペイ）で一軍復帰登板に臨む。先月１５日の楽天戦後に右ヒジのコンディション不良のため離脱。２度の二軍戦登板を経て戦列復帰する右腕は「緊張感の方が強い。帰ってきて結果を残せないのが一番イヤ。どんなピッチングでもいいんで、勝てるチャンスをつくりたい」と表情を引き締めた。今季の開幕投手を務めた３２歳は「途中で離脱するような形になってし