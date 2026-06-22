4-0快勝後のスタジアムでサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後の会場で、恒例となった日本サポーターのゴミ拾いに、国際サッカー連盟（FIFA）公式Xの“中の人”が参加。動画が公開されると、海外ファンにも反響が広がった。FIFA公式Xは日本時間22日、「視点：モンテレイ・スタジアムで日本のフ