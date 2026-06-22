土日に３場で９つの新馬戦が行われ、楽しみな勝ち馬が誕生した。まずは２１日の東京４Ｒ・芝１４００メートルを勝ったタクティシアン（牡、美浦・森一誠厩舎、父サリオス）。スピード能力と好位につけるレースセンスを見せつけて快勝。ルメール騎手はノーステッキで、１馬身という着差以上の強さだった。父は新種牡馬のサリオスだ。そのサリオスに２０日の函館５Ｒ・芝１２００メートルで産駒初勝利をプレゼントしたイモージェ