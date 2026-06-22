常田大希を中心にさまざまな分野を横断するクリエイティブ集団・MILLENNIUM PARADEが、新曲「Blue」を7月8日に配信リリースすることが決定。ジャケット写真も解禁された。【動画】「3度見くらいしちゃうかも」常田大希＆井口理のUSJでの“変装姿”MILLENNIUM PARADEによる約2年ぶりの新曲「Blue」は、7月7日より放送されるアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜後11：00）のエンデ