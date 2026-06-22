歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が22日、自身のブログを更新。2017年に亡くなった妻・小林麻央さんの祥月命日を報告した。【写真】「お二人共大きくなられましたね」堀越麗禾＆堀越勸玄の姿團十郎は「本日は麻央の祥月命日です」と書き出し、「生前に、私が福岡での公演をしていた時、あまり人生うまくいかない時でして、その時に、王貞治さんに急にお食事を誘われました」とエピソードを伝えた。「とても優しく、お人柄が