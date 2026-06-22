青山学院大学陸上競技部の原晋監督が22日、自身のXを更新。同日発表された番組収録中の右足首骨折について言及した。【写真】昨年…しゃべくり007に出演した原晋監督原監督は「ご心配おかけしてます」と書き出し「原は広島の医療スタッフの皆様の献身的なご対応により順調に回復しております。朝早くから夜遅くまで、全ての入院患者に寄り添う医療従事者の皆様にはリスペクトしかありません。本当に有難うございます。感謝！感