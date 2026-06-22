ゆっくりと駐車場に入ってきた白い車は、次の瞬間、ガラスを突き破り店に突入。スピードを落とさず10メートルほど進み、壁に激突して止まりました。まさかの事故を記録した映像です。現場は福岡・新宮町の自動車販売店。女性客は椅子に座ったまま、テーブルとともに引きずられ、吹き飛ばされています。この事故で、車と接触した女性客が足などに軽いけがをして病院に運ばれました。警察によりますと、ハンドルを握っていたのは76歳