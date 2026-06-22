男性9人組「超特急」のユーキ（31）が22日、自身のXを更新。同日、グループの公式サイトで急性虫垂炎と診断されたことが発表され、改めてファンへのメッセージをつづった。「いつも応援してくださっている8号車の皆さまへ」と書き出し、「この度、急性虫垂炎と診断されました。現在は治療に専念しており、復帰につきましては医師の判断を仰ぎながら、スタッフの皆さんとも相談しつつ、慎重に進めていきたいと思っています」と