特集です。被災地の木材でギターをつくるプロジェクトが、全国のミュージシャンの注目を集めています。なりわい再建が遅れる能登の林業、行き場のなくなった古材、震災の記憶を楽器に込めて次の世代に受け継ぐ取り組みを取材しました。90年代のファンクロック界を牽引してきたバンド「THEATRE BROOK」のボーカルギター、佐藤タイジさんです。日本武道館などでも演奏してきた佐藤さんのこの日のステージは・・・穴水町にある能登森