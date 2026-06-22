◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）ＮＨＫマイルＣ４着でトップハンデタイの５７キロに決まったローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）が重賞初制覇へ絶好機だ。中間は２週前、１週前と松山弘平騎手が騎乗。６月１７日は栗東・ＣＷコースで６ハロン８１秒２―１１秒５を馬なりで計測しており、ラストの鋭い伸び脚から好調ぶりが伝わる。「今週