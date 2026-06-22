あす23日、熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁は、東京都の小笠原諸島と沖縄県の一部地域に「熱中症警戒アラート」を発表しました。「熱中症警戒アラート」が小笠原諸島に発表されるのは今年初めてです。環境省と気象庁は、あす23日、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、東京都の小笠原諸島と沖縄県の一部地域に「熱中症警戒アラート」を発表しました。発表された