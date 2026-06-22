練習を見守るラグビー日本代表のジョーンズ・ヘッドコーチ（奥）＝22日、宮崎市ラグビー日本代表は22日、宮崎市で行っている合宿を報道陣に公開した。強豪12チームで争う新設のネーションズ選手権の初戦、イタリア代表戦（7月4日・秩父宮）に向け、ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）は「勝つ準備をする。（相手は）ハードワークするチームなので、対応できるマインドセット（心構え）をつくらないといけない」と狙いを語った。リ