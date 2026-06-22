日本バスケットボール協会は２２日、東京・北区の味の素ＮＴＣで実施している男子日本代表チームの第２次強化合宿にＮＢＡブルズの河村勇輝が参加すると発表した。合宿のみの参加でＷ杯アジア地区予選の出場の予定はないとした。▽参加選手比江島 慎 (SG / 191cm / 35歳 / 宇都宮ブレックス)安藤 誓哉(PG / 181cm / 33歳 / 横浜ビー・コルセアーズ)原 修太(SG / 187cm / 32歳 / 千葉ジェッツ)渡邊 雄太(SF / 206cm / 31歳