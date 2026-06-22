東京都北区立滝野川第三小学校の火災を受け、松本文部科学相は２２日の閣議後記者会見で、近く全国の教育委員会などに学校の防火設備や電気機器、避難訓練の方法の点検などを求める方針を明らかにした。今回の火災は、４階の音楽準備室が火元とみられ、隣の音楽室で授業中だった５年生の児童が窓から３階のひさしに避難した。滑って地上に逃げる「救助袋」が使用できなかった可能性も指摘されている。松本氏は「スピード感を