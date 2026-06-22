【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の奥智哉と杢代和人（原因は自分にある。）が22日、都内で行われたW主演を務めるテレビ東京系ドラマNEXT「君は夏のなか」（7月1日スタート／毎週水曜深夜24時30分〜）記者会見に出席。杢代が、自身の誕生日を振り返る絵日記を披露した。【写真】日劇出演のスタダ人気イケメン、役作りでイメチェンした姿◆奥智哉＆杢代和人、主題歌に驚き原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による