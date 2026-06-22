45歳、中堅メーカーの製造現場でリーダーを務める佐々木さん（仮名）は、繁忙期の残業が続く中、作業中に足場を踏み外し転落。右足骨折という重傷を負いました。病院へ運ばれる際、付き添った総務担当者から「会社に迷惑がかかるから、健康保険で受診してほしい。休業中の給料は有給休暇で対応しよう」と告げられます。貯金も少なく、今後の治療費と生活費に強い不安を感じた佐々木さんは、その言葉に従うべきか一人悩んでいました