鷹の川瀬が日本ハム戦でみせた超美技が話題ソフトバンクの鉄壁二遊間が注目されている。21日にエスコンフィールドで行われた日本ハム戦で、二塁の川瀬晃内野手が披露した守備と、遊撃にいた庄子雄大内野手の動きが「練習と想像力の賜物」とファンをシビれさせている。8-0とリードして迎えた8回2死一塁、日本ハムのマルティネスの打球は強いゴロとなって投手の足元を抜けた。素早くベース後方に回り込んだ川瀬だったが、打球は