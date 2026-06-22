女子プロレスのスターダムは22日、都内で会見し、入団した林下詩美が20日にワールド・オブ・スターダム選手権王者となった鈴季すずといきなり30日の後楽園大会でタイトル戦を行うことが決まった。林下は20日の代々木大会の8人タッグでHATE軍のビー・プレストリー、小波、上谷沙弥、7カ月ぶりに復帰した渡辺桃が対戦。沙弥様から直接ピンフォール勝ちした。バックステージでは林下は「きょう2年数カ月ぶりにリングで上谷と試合