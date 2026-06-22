7月から始まる日本テレビの夏ドラマ。その顔ぶれが話題となっている。「STARTO ENTERTAINMENT所属タレントの“起用ラッシュ”が起きているんですよ」（芸能記者）実際、7月5日スタートの新日曜ドラマ『一次元の挿し木』はHey! Say! JUMP・山田涼介が主演。8日スタートの新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』は比嘉愛未主演だが、準主役にtimelesz・松島聡を起用。医療ドラマ初挑戦の彼が、比嘉の“相棒”として物