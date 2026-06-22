1次リーグH組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグH組が21日（日本時間22日）に行われ、カーボベルデが2-2でウルグアイと引き分けた。初戦のスペイン戦に続いて強豪相手にドロー。元日本代表の本田圭佑も驚きを隠せなかった。FIFAランク63位のカーボベルデが、同18位と格上の難敵に挑んだ。前半に先制したが、その後に逆転を許して1-2で後半へ。同16分にヴァレラが千金の同点ゴールを決めると、終盤はGKヴォジー