◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）重賞ウィナーが復活を目指す。ファウストラーゼン（牡４歳、栗東・須貝尚介調教師、父モズアスコット）は１４日に栗東・ＣＷコースで調整し、１７日に函館に入厩。１９日と２１日に函館・Ｗコースで時計を出すなど、順調な調整が進んでいる。２５年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念（１着）以降は、５戦連続で２ケタ着順。１月に転厩してきた同馬