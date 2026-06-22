ドラフト上位候補に名前が挙がっている石川県珠洲市出身・関西大学4年の米沢友翔投手。大学侍ジャパン選考合宿に参加し、見事代表入りを決めました。6月行われた大学選手権で関西大学を優勝に導いた、珠洲市出身・金沢高校OBの米沢投手。7月11日から開かれるWCBC・「ワールド カレッジ ベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿が20日から始まり、米沢投手ら50人の選手が代表入りをアピールしまし