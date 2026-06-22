ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』が日本公開（7月3日）に先駆け、現地時間19日に全米で公開された。初週末3日間で約1億6000万ドル（約257億6000万円※1ドル＝161円換算）の興行収入を記録し、「トイ・ストーリー」シリーズ歴代No.1のオープニング成績を達成した。【動画】テイラー・スウィフトのリリックビデオ世界各国でも公開が始まり、イギリス、スペイン、メキシコ、韓国、中国などでも好スタートを記録。