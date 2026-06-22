北海道・旭川市の女子高校生殺害事件で、裁判所は主犯格の女に懲役27年の判決を言い渡しました。その直後、男が乱入し、法廷内は一時騒然となりました。22日午後3時過ぎに言い渡された注目の判決。するとその直後、前代未聞の事態が起きました。男が法廷内に侵入し、暴れたというのです。注目の裁判は一時中断。異例の事態に、裁判所には緊張が走りました。午後3時過ぎ、判決が言い渡されたのは内田梨瑚被告（23）です。2024年4月