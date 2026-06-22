「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」日清食品が製造・販売する「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」（賞味期限：2026年9月10日）の一部について、合成樹脂片が混入していることが判明した。調査の結果、3月10日に同社の協力工場である東日本明星 埼玉工場（埼玉県比企郡嵐山町川島2360）において、商品に粉末ソースを投入する設備の一部に不具合が生じていたことが分かった。不具合のあった設備は同日中に速やか