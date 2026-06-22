FIFAワールドカップ2026 【写真を見る】「弁当放り投げた！」「次戦は休み取ろう！」パブリックビューイングの狂騒サッカー ワールドカップ 21日には日本がチュ二ジアに勝ちました。熊本市のパブリックビューイング会場も大いに盛り上がりました。 会場には約1500人のサポーターが集まりました。日本はFW上田が2ゴール1アシストの活躍。ワールドカップでは初めて4ゴ&#