「セボンスター ティアラコーム」カバヤ食品が展開する、ココロときめくキラキラペンダント「セボンスター」デザインの「ティアラコーム」を化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨およびキャラクター雑貨等の企画・製造・販売などを行う粧美堂から6月22日から発売する。「セボンスター」は、女の子が憧れるキラキラの世界観を詰め込んだデザインが特長のペンダントアクセサリー付の玩具菓子。1979年の発売以来大切にし続けてきた「セボンスタ