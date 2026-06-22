俳優舘ひろし（76）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。黒川想矢（16）から事務所入りを直談判されたことを語った。舘は「NHKの『剣樹抄〜光圀公と俺〜』というドラマで一緒になって3日ぐらいしたら。僕が待ち時間座ってじゃないですか？そうするとね、アイツがね、小っちゃい椅子持ってきて隣に座るんですよ。今度別の所行っても、いす持ってきて座るんですよ。10日ぐらい経ったときかな、想矢が『