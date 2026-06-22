還付金詐欺の被害額が全国ワーストの愛知県。被害者が一部始終を語りました。 【写真を見る】「自分は引っかからないと…｣被害者が語る一部始終 ATMで入力した給付金の“予約番号”は自らが振り込む金額だった…愛知の被害額は全国ワースト きょう詐欺被害について語ったのは、愛知県に住む70代の男性。 （特殊詐欺の被害者 70代男性）「電話がかかってきて、区役所から給付金に関する通知書が届いているはずだが、