「MUSIC CANVAS 大黒摩季」−あなたと NEXT−集合 大黒摩季が出演する北海道道 Presents「MUSIC CANVAS 大黒摩季」−あなたと NEXT−が、NHK総合・北海道ブロックで７月24日よる７時30分から放送される。NHK北海道が掲げる新コンセプト「あなたとＮＥＸＴ＠北海道」。北海道の“あした”をもっと明るく、もっと元気に――。その思いをのせて、5月28日に札幌局スタジオで観客を招いたスペシャルな音楽トーク＆ライブ